Германия назвала 8 мая "днем абсолютного поражения"

Против установления 8 мая законным праздничным выходным выступил лидер партии "Альтернативы для Германии" еще несколько лет назад.

Александер Гауланд, лидер партии "Альтернативы для Германии", заявил, что против установления 8 мая как праздничный выходной день в стране.

По мнению политика, праздник является противоречивым.

«Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]», — заявил один из лидеров партии

Гауланд отметил, что нельзя объявлять 8 мая счастливым днем. Несмотря на положительные моменты, но отметил, что "изнасилованные в Германии женщины" и "узники концлагеря" посмотрят иначе на эту дату.

В Германии 8 мая празднуется как день День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.