Германия назвала 8 мая "днем абсолютного поражения"
Против установления 8 мая законным праздничным выходным выступил лидер партии "Альтернативы для Германии" еще несколько лет назад.
Александер Гауланд, лидер партии "Альтернативы для Германии", заявил, что против установления 8 мая как праздничный выходной день в стране.
По мнению политика, праздник является противоречивым.
«Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]», — заявил один из лидеров партии
Гауланд отметил, что нельзя объявлять 8 мая счастливым днем. Несмотря на положительные моменты, но отметил, что "изнасилованные в Германии женщины" и "узники концлагеря" посмотрят иначе на эту дату.
В Германии 8 мая празднуется как день День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Опубликовано: Никита Шарай
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Антон Райт
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