Экс-разведчик США Риттер: ВСУ продержатся лишь до октября 2023 год

Его слова приводят РИА Новости. Скотт Риттер дал прогноз дальнейшего развития военного конфликта и положения украинской армии.

Заявление было сделано в личном блоге на Ютуб-канале. Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, предсказал, как будет дальше развиваться положение дел в ВСУ.

Как полагает Риттер, войска Украины едва протянут до конца лета. Он уверен, что украинцы "истощат боеприпасы к середине лета", и это будет означать для них полный крах.

Экс-разведчик считает, что украинская армия будет полностью разбита к октябрю 2023 года.