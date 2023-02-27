Байден удивил союзников заявлением о поставке в Украину танков Abrams, сказав, что принял решение под давлением Шольца

Президент США Джо Байден одобрил этот шаг з-за давления со стороны Германии, дал понять в воскресенье советник Байдена по безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, немцы заявили Байдену, что не готовы отправить танки Leopard на Украину до тех пор, пока президент США не согласится также отправить основные боевые танки США.

«Однако в то время федеральное правительство ясно дало понять, что оно не ставит поставки танков Leopard 2 немецкого производства в зависимость от поставок танков M1 Abrams из США», - отметили в воскресенье советники Шольца в своих комментариях для СМИ.

В то же время Салливан рассказал о решении Байдена в интервью АВС следующее: «Изначально он (Байден) решил не посылать их («Абрамс»), потому что его военные сказали, что они бесполезны на поле боя. С другой стороны, немецкие танки «Леопард» считались полезными. В интересах единства альянса и, чтобы Украина получила то, что хочет, Байден согласился на долгосрочные поставки танков «Абрамс»».

«Президент сказал: хорошо, я буду лидером свободного мира. Я отправлю «Абрамсы» в долгосрочной перспективе, если вы отправите танки «Леопард» сейчас», — описал процесс согласования с Германией советник Байдена по безопасности.

«То, что сейчас отправляются танки «Леопард», — это пример того, как Байден сплачивает глобальный альянс, чтобы Украина могла получить то, что ей нужно», - подчеркнул Салливан.

В интервью он также заметил, что танки «Абрамс» могут вообще не прибыть в Украину в этом году. Правительство США заказывает танки для Украины у промышленности, а это значит, что они не поступают из собственных запасов военных. Поэтому пройдет немало времени, прежде чем танки наконец прибудут в Украину.

