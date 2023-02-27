Шольц выступил за увеличение иммиграции ИТ-специалистов из Индии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует значительно расширить иммиграцию квалифицированных рабочих из Индии, особенно из ИТ-сектора.

«Дело в том, что мы хотим упростить выдачу виз», — заявил Шольц во время визита в Бангалор.

«Помимо правовой модернизации, мы намерены модернизировать весь бюрократический процесс», - отметил немецкий лидер.

По его словам, для удовлетворения потребности в разработке программного обеспечения Германии требуется много квалифицированных рабочих.

Шольц обратил внимание на тот факт, что востребованные специалисты из Индии чаще говорят по-английски, чем по-немецки, и поэтому могут предпочесть другие места.

«Понятно, что любой, кто приезжает в Германию в качестве ИТ-специалиста, может легко общаться со всеми своими коллегами только на английском языке, потому что многие в Германии говорят по-английски», — сказал Шольц, добавив, что немецкий можно выучить позже.

По заявлению Шольца, посольство Германии в Нью-Дели в прошлом году выдало визы 3000 специалистов, большинство из которых были специалистами в области информационных технологий. Поэтому они ожидают значительного увеличения количества выданных виз в этом году.

