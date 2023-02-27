Макгрегор: потери польских наемников в ВСУ составили почти 2500 человек

Экс-советник руководства Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил о потерях, которые польская сторона понесла в войне на Украине.

Слова Дугласа Макгрегора приводят РИА Новости. В одном из своих интервью бывший советник Пентагона рассказал о значительных потерях Польши в украинском конфликте.

Из его слов следует, что в военных действиях принимают участие примерно 20 000 польских солдат, воюющих в рядах ВСУ.

На сегодняшний день, по сообщению Макгрегора, из них погибло около 2,5 тыс.

Ранее экс-советник Пентагона предсказал в ближайшем будущем потерю 30 тыс. иностранных наемников, поддерживающих Украину.

Он также заявил, что военная мощь России "на земле" непоколебима и даже масштабная помощь США не сможет это изменить.