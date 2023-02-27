Зеленский снял с должности командира операции объединенных сил в Донбассе

Эдуард Москалев был уволен согласно президентскому указу. Об этом поступило сообщение с официального сайта лидера Украины.

Эдуард Москалев занимал должность командующего силовой операцией в Донбассе с 15 марта 2022 года. До него на этом посту находился Александр Павлюк.

Кто займет вакантное место в администрации украинского президента, пока неизвестно. О причинах увольнения Москалева также не сообщается.

Российские войска продолжают наступать на южном и восточном направлении, самые горячие точки расположены близ Угледара и Артемовска. Военные Украины отчаянно сопротивляются.