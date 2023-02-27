«РИА Новости»: российские артиллеристы поразили стоянку ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 бойцов
2023-02-27 09:52
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 украинских бойцов.
27 февраля информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о том, что служащие армии России огнём артиллерии поразили стоянку Вооружённых сил Украины в окрестностях села Томина Балка в Херсонской области.
В результате высокоточного удара российские артиллеристы уничтожили 12 единиц личного состава ВСУ, ещё 6 бойцов получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, огнём российской артиллерии выведены из строя шесть единиц автомобильной техники украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко