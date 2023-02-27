«РИА Новости»: российские артиллеристы поразили стоянку ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 бойцов

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 украинских бойцов.

27 февраля информационное агентство «РИА Новости», ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о том, что служащие армии России огнём артиллерии поразили стоянку Вооружённых сил Украины в окрестностях села Томина Балка в Херсонской области.

В результате высокоточного удара российские артиллеристы уничтожили 12 единиц личного состава ВСУ, ещё 6 бойцов получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, огнём российской артиллерии выведены из строя шесть единиц автомобильной техники украинской стороны.