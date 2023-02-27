В Новом Уренгое перенесли выступление популярного комика Павла Воли

Изначально концерт был запланирован на май, но затем дату его проведения изменили. Причина переноса не называется.

Концерт резидента Comedy Club Павла Воли, запланированный в Новом Уренгое (ЯНАО) на май, перенесен на ноябрь.

Как сообщает Рамблер, эта новость выложена на официальном сайте гастрольного тура шоумена.

Один из наиболее востребованных стендаперов России Павел Воля сольный концерт проведет в Новом Уренгое 12 ноября. Выступление пройдет в ДС «Звездный», — говорится в афише.

Ранее сообщалось, что концерт резидента Comedy Club состоится 29 мая 2023 года. Самый дешевый билет на него заявлен по цене 5 400 росийских рублей, самый дорогой — 19 500.