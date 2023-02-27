Tg-канал «Пул Первого» сообщил, что 27 февраля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам финансирования закупок продукции военного назначения для нужд силовых ведомств.

«Динамика уровня угроз Беларуси заставляет нас держать руку на пульсе отечественного военно-промышленного производства», — сказал белорусский лидер в ходе совещания.

Лукашенко подчеркнул факт того, что в настоящее время в республике производится достаточно вооружения и военной техники для нужд белорусской армии, невзирая на санкционное давление со стороны коллективного Запада.

Отмечается, что всё необходимое оружие Беларусь запросто получает из России, а микроэлектроникой и оптикой страна обеспечена благодаря сохранившимся после распада Советского Союза предприятиям.