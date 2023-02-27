Богомаз: ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района.

В понедельник до полудня, 27 февраля 2023 года, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Зерново Суземского района попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате данного инцидента жертв и пострадавших среди мирного населения брянского села нет, но в одном частном домовладении возник пожар.

Отмечается, что в настоящее время пожарно-спасательные расчёты ведут работы по ликвидации возникшего в Зерново возгорания.