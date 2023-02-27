Песков: мирный план Китая по Украине заслуживает внимания Кремля

Дмитрий Песков дал оценку китайскому плану по мирному урегулированию конфликта в Украине.

27 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле высоко оценили мирный план правительства Китая по завершению российско-украинского конфликта. По мнению Пескова, любые инициативы, направленные на установление мира в Украине, заслуживают пристального внимания.

Также Дмитрий Песков отметил, что некоторые из позиций китайского мирного плана должны быть детально проработаны для соблюдения национальных интересов обеих сторон конфликта.