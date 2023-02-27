Bild: Запад готов принудить Зеленского к мирным переговорам с РФ

На Западе готовы буквально заставлять Зеленского вести переговоры с Путиным.

Запад может заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Российской Федерации. Об этом пишет немецкая известная газета Bild.

Как отмечает информационное агентство РИА Новости, такое может произойти, если до осени украинская армия не добьется значимых успехов.

"Запад попытается принудить Киев к мирным переговорам с Россией, если до осени украинские войска не достигнут значимых успехов, пишет Bild", - сообщает РИА.