Путин наградил американского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил американского актёра Стивена Сигала орденом Дружбы.
В понедельник, 27 февраля 2023 года, президент Российской Федерации подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», текст которого размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно данному указу, Путин наградил специального представителя МИД РФ по гуманитарным связям России с Японией и США Стивена Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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