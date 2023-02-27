Лукашенко заявил, что его сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР.

27 февраля президент Республики Беларусь в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа» сообщил о том, что в настоящее время его младший сын Николай изучает биотехнологии в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между Пекином и Минском.

«Поэтому здесь и личное, и государственное, и моя история моего президентства теснейшим образом связаны с Китаем», — отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявлял, что Николай категорически отказывается связывать свою жизнь с политикой, он «химик и биолог».