В США выдали ордер на арест рэпера Кодака Блэка после положительного теста на фентанил

Певец стал известным филантропом: он оплатил обучение в колледже детей двух убитых агентов ФБР и оплатил похороны офицера полиции.

Во Флориде был выдан ордер на арест рэпера Кодака Блэка, отпущенного под залог по делу о наркотиках. Причина ареста - в том, что он не прошел тест на наркотики после того, как ранее у музыканта был обнаружен положительный результат на фентанил.

Офис шерифа округа Бровард запросил ордер, утверждая, что Блэк, также известный как Билл Капри, не явился на тест на наркотики, который компания, предоставляющая услуги по тестированию, должна была провести его 3 февраля.

В письменных показаниях шерифа утверждается, что Блэк сдал анализ поздно, и результаты на фентанил оказались положительными.

Тестирование было необходимо в рамках его досудебного освобождения под залог по делу, в котором утверждается, что певец торговал оксикодоном.

Сотрудники дорожного патруля Флориды обнаружили 31 таблетку оксикодона в его автомобиле еще в июне, но Блэк себя виновным не признал.

В последние годы Блэк был объектом пристального внимания полиции. Его арестовывали по обвинению в незаконном проникновении на территорию Помпано-Бич в штате Флорида год назад, но прокуроры тогда отказались выдвигать обвинения.

А несколько недель спустя Блэк был ранен в результате стрельбы возле ночного клуба в Лос-Анджелесе. Брэдфорд Коэн, адвокат рэпера, заявил, что якобы певец хотел помочь человеку, на которого напали, но сам пострадал.

Еще раньше, в 2019 году, он был приговорен к 3 с половиной годам тюрьмы за ложную информацию, предоставленную правительству о необходимых документах на огнестрельное оружие. В 2020 году президент Дональд Трамп смягчил оставшуюся часть этого срока: певец отбыл его примерно наполовину.

Блэк стал известным филантропом в Южной Флориде. Он оплатил обучение в колледже для детей двух убитых агентов ФБР, покрыл расходы на похороны офицера полиции в Южной Каролине.

А также - пожертвовал 100 000 долларов юридическому факультету Нова-Юго-Восточного университета - в память о жертве стрельбы в средней школе Марджори Стоунман Дуглас.

Оксикодон и фентанил являются синтетическими опиоидами. В США они могут быть легальными, если прописаны как лекарство. Незаконный фентанил, который считается более сильным, чем героин, наводнил американо-мексиканскую границу и широко упоминается как причина передозировок в США.