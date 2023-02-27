Гуменюк: подразделения ВСУ сосредоточены вдоль границы с Приднестровьем

Представитель ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что подразделений украинских войск сосредоточены вдоль всей границы с Приднестровьем.

27 февраля пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о том, что киевский режим сосредоточил подразделения Вооруженных сил Украины вдоль всей границы Приднестровской Молдавской Республики.

Гуменюк утверждает, что расположенные возле границы Приднестровья украинские войска адекватны угрозе, которая якобы возможна со стороны Российской Федерации.