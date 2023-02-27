Венгрия и Сербия обещают защитить газопроводы на юге Европы от терактов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вместе с Венгрией не допустит на южных газопроводах терактов, подобных подрыву «Северных потоков».

Он отметил, что венгерские власти расценивают инцидент на газопроводах «Северный поток» как акт терроризма.

В связи с этим Венгрия совместно с сербскими партнерами пример меры, чтобы предотвратить аналогичные случаи на газопроводах, проходящих по южной части Европы.

Это касается ответвления «Турецкого потока», который идет по территории Сербии и Болгарии. Оно используется для поставок российского газа в Венгрию.