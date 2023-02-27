Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин предотвратил финансовую зависимости России от Запада.

Он напомнил, что несколько лет назад российский президент пообещал, что не допустит ситуации, в которой международная финансовая система подчинит Россию.

Макгрегор отмечает, что это было ильное заявление, но в то время оно не привлекло особого внимания.

Он считает, что Путину удалось вывести страну из ситуации, когда США через мировые финансовые институты диктуют другим государствам условия проведения их внешней и внутренней политики.