Глава Минобороны ФРГ Писториус: учения Германии, Польши и США – это сигнал для НАТО и для Путина

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ США и Польша могут провести совместные учения.

По его словам, такие мероприятия подадут четкий сигнал не только Владимиру Путину, но и Североатлантическому альянсу.

Писториус отметил, что НАТО в нынешнем состоянии необоснованно считают слабым союзом, организация даже сильнее, чем прежде.

Ранее немецкие СМИ писали, что Минобороны ФРГ составило бюджет на 2023 год с минимальными расходами на военные учения.