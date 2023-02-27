Глава Минобороны ФРГ Писториус: учения Германии, Польши и США – это сигнал для НАТО и для Путина
2023-02-27 21:22
Глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ США и Польша могут провести совместные учения.
По его словам, такие мероприятия подадут четкий сигнал не только Владимиру Путину, но и Североатлантическому альянсу.
Писториус отметил, что НАТО в нынешнем состоянии необоснованно считают слабым союзом, организация даже сильнее, чем прежде.
Ранее немецкие СМИ писали, что Минобороны ФРГ составило бюджет на 2023 год с минимальными расходами на военные учения.
Опубликовано: Светлана Репина