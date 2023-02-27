Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью и ждет сигналов
2023-02-27 22:32
Заместитель главы МВД Польши Майей Вонсик заявил, что страна может полностью закрыть границу с Беларусью.
Он отметил, что польская сторона подготовилась к любым ситуациям и не исключает полного прекращения движения через белорусскую границу.
Он также уточнил, что Польша ожидает неких сигналов от Беларуси, и только после этого будет принимать решения по поводу границы.
Ранее о возможности полного закрытия границы с Беларусь из соображений безопасности говорил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.
Опубликовано: Светлана Репина