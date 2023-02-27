Орбан опасается отправки войск одной из стран Евросоюза на Украину

Премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан признался, что опасается отправки войск одной из стран Европейского союза на Украину.

«Европа шаг за шагом дрейфует в войну: страны присылают танки, уже заговорили об отправке истребителей, и, если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска», — сказал венгерский премьер.

Орбан также предостерёг руководство Североатлантического альянса от скоропалительных решений по поводу возможного принятия Украины в НАТО, чтобы это не втянуло Венгрию в украинский конфликт.