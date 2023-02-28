Залужный обсудил с Милли вопросы поставок самолетов F-16 и усиления ПВО Украины

Главком ВСУ обсудил с председателем ОК НШ США вопросы поставок самолетов F-16 и усиления украинской ПВО.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли вопросы укрепления противовоздушной обороны, в том числе за счет поставок истребителей F-16, сообщает Минобороны Украины.

В ходе разговора с высокопоставленным чиновником Пентагона, Залужный поблагодарил США за поддержку и актуализировал вопрос усиления военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине "сейчас не нужны".