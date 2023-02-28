Россия начала учения ракетных кораблей с «Калибрами» в акватории Балтийского моря

Боевые корабли ВМФ России, несущие ракеты «Калибр», начали масштабные военно-морские учения на Балтике.

Пресс-служба Западного военного округа объявила о начавшихся в акватории Балтийского моря учений с участием боевых судов, оснащенных ракетами класса "Калибр".

В маневрах принимают участие ракетные корабли "Одинцова", "Зеленый Дол" и "Советск". В ходе учений моряки отработают вопросы по противодействию кораблям противника и противовоздушной обороне.

В ведомстве отметили, что все указанные корабли принимали участие в учениях в декабре прошлого года.