По словам представителя ВСУ, части украинской армии стоят вдоль границы с Приднестровьем.

По словам официального представителя Вооруженный сил Украины, Киев действительно сосредоточил силы вдоль границы с так называемым Приднестровьем.

С таким заявлением Гуменюк выступила в воскресенье, 27 февраля, во время выступления на телевизионном канале "Рада"./p>

По словам Гуменюк, Украина держит свои войска вдоль границы с Приднестровьем, чтобы в случае необходимости дать адекватный ответ на угрозу со стороны России.