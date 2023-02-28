Гуменюк: ВСУ сосредоточили свои силы вдоль границы Приднестровья
2023-02-28 05:09
По словам представителя ВСУ, части украинской армии стоят вдоль границы с Приднестровьем.
По словам официального представителя Вооруженный сил Украины, Киев действительно сосредоточил силы вдоль границы с так называемым Приднестровьем.
С таким заявлением Гуменюк выступила в воскресенье, 27 февраля, во время выступления на телевизионном канале "Рада"./p>
По словам Гуменюк, Украина держит свои войска вдоль границы с Приднестровьем, чтобы в случае необходимости дать адекватный ответ на угрозу со стороны России.
Опубликовано: Николай Скира