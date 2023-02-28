Войска РФ применили новую систему дронов-камикадзе при атаке на позиции ВСУ

2023-02-28 07:22

Российская армия в ходе проведения спецоперации применила новую систему дронов-камикадзе.

Российские подразделения спецназа в зоне проведения специальной военной операции начали применять новую тактику использования дронов-камикадзе

.

Данные дроны, сообщают российские медиа, могут самостоятельно выбирать курс до цели. Отмечается, что эта тактика особенно активно применяется в ходе городских боев.

"Подразделения российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городской застройке, используют новую систему внутренней разведки и нападения с использованием малых беспилотников вентиляторного типа", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира