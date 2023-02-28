Войска РФ применили новую систему дронов-камикадзе при атаке на позиции ВСУ
Российская армия в ходе проведения спецоперации применила новую систему дронов-камикадзе.
Российские подразделения спецназа в зоне проведения специальной военной операции начали применять новую тактику использования дронов-камикадзе.
Данные дроны, сообщают российские медиа, могут самостоятельно выбирать курс до цели. Отмечается, что эта тактика особенно активно применяется в ходе городских боев.
"Подразделения российского спецназа в зоне СВО при штурме украинских позиций, особенно в городской застройке, используют новую систему внутренней разведки и нападения с использованием малых беспилотников вентиляторного типа", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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