Командир ВСУ рассказал о трудной для Украины ситуации на позициях близ Артемовска
Один из военных командующего состава ВСУ сообщил о том, что возле Артемовска сложилась сложная для украинской армии ситуация.
Слова украинского командира с позывным Мадьяр, цитирует источник «Страна.ua».
Поговорив с сослуживцами, Мадьяр делает вывод о том, что по всем военным направлениям у ВСУ сложилась трудная ситуация.
Военный утверждает, что в украинской армии для наступательных действий не хватает вооружения: "не хватает мин, всех без исключения - от 60-х до 120-х", а также "ручных гранатометов и тех средств, которые нужны тем, кто ежесекундно находится в контакте".
Как говорит Мадьяр, российские войска намерены "перекусить" одну из дорог для оперативного окружения: соперник "бьет по городу артиллерией, танками, РСЗО, минометами, в последние добавил авиацию".
27 февраля Владимир Зеленский назвал ситуацию возле Артемовска "постоянно сложной".
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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