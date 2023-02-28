Владимир Путин готов к переговорам с Макроном и Шольцем, но встречных инициатив нет

По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, глава РФ выражает готовность для ведения переговоров с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном. Однако инициативы с их сторон пока не видно.

Такую информацию 28 февраля сообщили в "Известиях". Песков побеседовал с одним из обозревателей издания.

Как утверждает пресс-секретарь, с начала года Кремль слышал не одно заявление от канцлера Германии и главы Франции о том, что необходимо поддерживать связь с российским президентом.

Однако до сего времени не было ни одной попытки со стороны глав обоих государств наладить контакт с Владимиром Путиным.

Ранее оба лидера выступали с призывом к Владимиру Зеленскому приступить к переговорам с Россией.