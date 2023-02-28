Минобороны РФ: США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами
Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов 28 февраля во время брифинга сообщил, что США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами.
«22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине, в ходе которого бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: “…российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции…”», —сказал Кириллов.
Российский генерал-лейтенант пояснил, что данное заявление Салливана расценивается Россией как намерение самих Соединённых Штатов и их союзников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, о чём свидетельствуют факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты на украинскую территорию.
Игорь Кириллов уточнил, что для совершения данной провокации США намерены использовать боевое психотропное отравляюще вещество «Би-Зет».
Опубликовано: Диана Мудреченко