Минобороны РФ: США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов 28 февраля во время брифинга сообщил, что США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами.

«22 февраля влиятельная американская неправительственная организация провела конференцию, посвященную событиям на Украине, в ходе которого бывший посол США в России Джон Салливан сделал заявление: “…российские войска планируют использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции…”», —сказал Кириллов.

Российский генерал-лейтенант пояснил, что данное заявление Салливана расценивается Россией как намерение самих Соединённых Штатов и их союзников провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов, о чём свидетельствуют факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты на украинскую территорию.

Игорь Кириллов уточнил, что для совершения данной провокации США намерены использовать боевое психотропное отравляюще вещество «Би-Зет».