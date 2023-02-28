Песков: Путин ждет предложений о переговорах от Макрона и Шольца

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью корреспондентам газеты «Известия», президент России Владимир Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, но от них не поступало никаких сигналов.

Как отметил Песков, есть много заявлений Шольца и Макрона, которые говорили, что намерены и далее вести диалог с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из сложившегося кризиса.

Однако за последнее время каких-либо реальных инициатив по налаживанию контакта с их стороны предпринято не было.

Общественность слышала пять или шесть заявлений Макрона о готовности звонить Путину и разговаривать — но, как подчеркнул Песков, все должны знать, что не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора.

Песков заявил, что и Германия, и Франция косвенно участвуют в боевых действиях на стороне украинских властей, из-за чего их посреднический потенциал сводится к нулю.

По словам Пескова, президент Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями — предпочтительно мирными, в ходе равного диалога за столом переговоров.