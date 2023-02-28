Марочко: ВСУ перебрасывают в Часов Яр 350 бойцов и 15 офицеров, подготовленных НАТО
28 февраля информагентство «РИА Новости» со ссылкой на отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко сообщило о том, что Вооружённые силы Украины перебрасывают в город Часов Яр 350 бойцов и 15 офицеров, подготовленных НАТО.
«Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО», — цитирует Марочко информационное агентство «РИА Новости».
Отмечается, что переброшенные в Часов Яр, расположенный к западу от Артёмовска, за который в настоящее время идут ожесточённые бои, служащие ВСУ отличаются высокой мотивацией, воинской дисциплиной и ответственностью.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Антон Райт
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