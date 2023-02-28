Брат Хайден Панеттьери Янсен умер от "увеличенного сердца"

Причина смерти Янсена Панеттьери была раскрыта через неделю после его внезапной кончины. По словам его семьи, Янсен, младший брат актрисы Хайден Панеттьери, умер от увеличенного сердца. Ему было 28 лет.

Янсен, который также был актером, был найден мертвым 19 февраля в Нью-Йорке.

"Хотя это мало утешает, судмедэксперт сообщил, что внезапная кончина Янсена была вызвана кардиомегалией (увеличенным сердцем) в сочетании с осложнениями на аортальном клапане", - добавили они.

Он был выпущен от имени матери Янсен Лесли Фогель, отца Скипа Панеттьери и Хайден.

Это первое заявление от Хайден с тех пор, как стало известно о смерти ее брата. Звезда Scream VI не появлялась в социальных сетях уже две недели.

Согласно полицейскому отчету, полученному TMZ, друзья Янсена встревожились, когда он не явился на деловую встречу в воскресенье, 19 февраля.

Они отправились в его квартиру, где он был найден без сознания. Скип сказал авторизациям, что он говорил со своим сыном накануне вечером, и все звучало "хорошо". Никаких подозрений на нечестную игру не было.