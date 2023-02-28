Похороны под ключ в Японии обычное дело: как японцы планируют погребение

Услуга прижизненного планирования похорон в Японии бьет рекорды популярности

Дороговизна земли под захоронения приводит к тому, что в Японии предпочитают метод кремации. Похоронные бюро предлагают услуги хранения урн за плату.

Японцы любят планировать наперед все, даже похороны. В этой стране много одиноких людей. Они пользуются услугой заблаговременной организации похорон.

В бюро клиенту предложат выбрать и примерить гроб по его вкусу и кошельку, составить план церемонии по жаланию заказчика. Супруги нередко гравируют на надгробной плите имена обоих, даже если один из них еще жив. Это позволяет сэкономить на расходах.