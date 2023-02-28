Модель Решам Хан вернула былую красоту после того, как ее облили серной кислотой

Преступник плеснул в лицо модели Решам Хан серной кислотой: посмотрите, как девушка выглядит после пластики.

У Решам Хан была многообещающая карьера модели.

Все изменилось, когда неизвестный плеснул ей на лицо серной кислотой. Девушка была изуродована полученными ожогами.

Ее глаза чудом уцелели за счет контактных линз, которые она носила.

Денег на дорогостоящие пластические операции у Решам не было. На помощь пришли друзья, запустив краундфандинг по сбору средств на ее лечение. Сама Решам начала вести блог.

Общими силами удалось собрать нужную сумму. У врачей получилось восстановить Решам лицо, и она стала вновь настоящей красавицей.

Трудно поверить, что с ней приключилось такое несчастье, глядя на нее сейчас.