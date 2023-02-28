Индийский Болливуд стал самым крупным кинорынком мира с 1913 года

По числу снимаемых фильмов и экспорту кинопроизведений Болливуд в разы опережает Голливуд.

Индийский Болливуд стоит на первом месте по объему производимых фильмов. За год индустрия создает более полутора тысяч кинолент разных жанров от романтических комедий до триллеров и боевиков.

Болливуд недавно отметил 110-летие своего существования. Годом рождения индийской киноиндустрии считается 1913. Тогда на экраны вышел первый немой индийский фильм Раджа Харишчандра.

Болливуд дал миру ярких кинозвезд от семейства Баччан до Дилипа Кумара, Шри Деви, Бипаши Басу и др. Индустрия активно экспортирует многообразную индийскую культуру через традиционные песни и танцы, являющиеся обязательной составляющей любого фильма.