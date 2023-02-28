В Китае процветает традиция сацзяо: она предписывает девушкам устраивать истерики
2023-02-28 12:40
Истерика девушки, требующей внимания партнера на людях поощряется китайским обществом.
Манера китаянок капризничать, и требовать подарки прилюдно является частью традиции сацзяо. Такое поведение считается в китайской культуре похожим на детское, а потому очень милым.
Мужественность выражается в способности позаботиться о том, кто слабее: чжаогу. Поэтому девушки имитируют беспомощность и почти детское поведение, чтобы польстить мужскому эго.
Если китаянка отказывается капризничать, и не требует от партнера подарков, он может решить, что она его не любит, и не считает достойным быть главой семьи.
Опубликовано: Эльза Ли