В Китае процветает традиция сацзяо: она предписывает девушкам устраивать истерики

Истерика девушки, требующей внимания партнера на людях поощряется китайским обществом.

Манера китаянок капризничать, и требовать подарки прилюдно является частью традиции сацзяо. Такое поведение считается в китайской культуре похожим на детское, а потому очень милым.

Мужественность выражается в способности позаботиться о том, кто слабее: чжаогу. Поэтому девушки имитируют беспомощность и почти детское поведение, чтобы польстить мужскому эго.

Если китаянка отказывается капризничать, и не требует от партнера подарков, он может решить, что она его не любит, и не считает достойным быть главой семьи.