Кирби: США желают Украине победы в противостоянии с Россией

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, украинские власти должны самостоятельно решать, как для них будет выглядеть победа.

Как сообщил Кирби в интервью информационному агентству Bloomberg, американская администрация желает, чтобы Украина одержала победу. По мнению США, подчеркнул Кирби, они могут это сделать. Но Украина сама будет определять, как для нее должна выглядеть победа.

При этом американский чиновник отметил, что если Киев решит пойти на переговоры, то руководство Украины и, в частности, президент Зеленский будут определять то, о чем они будут договариваться. Кирби полагает, что Кремль уклоняется от ведения переговоров — но ранее глава российского МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что подобные утверждения ложны и Москва всегда готова к дипломатическому урегулированию конфликта.