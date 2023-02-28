Ургант ответил Боякову на нападки в свой адрес в грубой форме

Иван Ургант не оставил без внимания критику в свой адрес со стороны театрального режиссера и продюсера Эдуарда Боякова.

В ответ на негатив со стороны Эдуарда Боякова Иван Ургант заявил в своем Телеграм-канале, что запускает новый Ютуб-проект "Эмпатия Ванюччи", первым участником которого будет театральный режиссер.

Ургант посмеялся, что главное требование к гостю, - наличие рта, которому целиком удовлетворяет Бояков.

Таким образом ведущий высмеял и шоу Вячелава Манучарова "Эмпатия Мануччи" и выбор гостей для этой Ютуб-передачи.