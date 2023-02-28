Захарова назвала пакеты санкций ЕС против России неработающим инструментом

28 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала пакеты санкций Европейского союза против России неработающим инструментом.

«Каждый следующий пакет всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал», — сказала российский дипломат.

Захарова подчеркнула, что Европейский союз ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» антироссийских санкционных ограничений, демонстрацией чего, по мнению официального представителя МИД РФ, является каждый следующий пакет санкций.