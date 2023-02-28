Захарова назвала пакеты санкций ЕС против России неработающим инструментом
2023-02-28 13:40
28 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала пакеты санкций Европейского союза против России неработающим инструментом.
«Каждый следующий пакет всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции – это инструмент, который не сработал», — сказала российский дипломат.
Захарова подчеркнула, что Европейский союз ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» антироссийских санкционных ограничений, демонстрацией чего, по мнению официального представителя МИД РФ, является каждый следующий пакет санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
-
Храмова Оксана
Женщина, обвиняемая в похищении питомцев Леди Гаги, подает на нее в суд на вознаграждение в размере 500 000 долларов
Дженнифер Макбрайд была одной из пяти соответчиков, обвиняемых в краже ценных французских бульдогов в 2021 году. Райан Фишер, выгуливающий собаку Леди Гаги, был ранен выстрелом.Подробнее...
-
-