Гагин: немецкие танки Leopard 2 замечены в районе Артёмовска в ДНР

Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия» заявил, что в районе города Артёмовск в ДНР были замечены немецкие основные боевые танки Leopard 2.

Гагин подчеркнул факт того, что зафиксированные в окрестностях Артёмовска бронемашины являются такой же целью для служащих армии России, как и любая другая боевая техника Вооружённых сил Украины.

Советник Пушилина также отметил, что текущая распутица, когда дороги становятся малопроезжими из-за таяния снега, затрудняет передвижение таких тяжелых машин, как Leopard 2.