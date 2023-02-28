Гагин: немецкие танки Leopard 2 замечены в районе Артёмовска в ДНР
2023-02-28 14:09
Советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия» заявил, что в районе города Артёмовск в ДНР были замечены немецкие основные боевые танки Leopard 2.
Гагин подчеркнул факт того, что зафиксированные в окрестностях Артёмовска бронемашины являются такой же целью для служащих армии России, как и любая другая боевая техника Вооружённых сил Украины.
Советник Пушилина также отметил, что текущая распутица, когда дороги становятся малопроезжими из-за таяния снега, затрудняет передвижение таких тяжелых машин, как Leopard 2.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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