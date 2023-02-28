Гладков: ВСУ обстреляли село Устинка Белгородской области

28 февраля губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём Tg-канале сообщил, что село Устинка попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

В результате «прилётов» украинских снарядов жертв и пострадавших среди мирного населения российского села нет, однако в трёх жилых домах нарушено остекление, посечены фасады и заборы.

Кроме того, в Устиновки зафиксированы повреждения линии электропередачи и газопровода.

На место происшествия прибыли аварийные и оперативные службы, чтобы устранить последствия обстрела населённого пункта.