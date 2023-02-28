Моя племянница Мария была в отношениях с красавчиком-корейцем: До Юн нам очень понравился

Моя племянница Мария фанатела от азиатских дорам, поэтому завела романтические отношения с корейским парнем.

Мария выросла на корейских дорамах, и к взрослому возрасту у нее уже сформировался типаж привлекательного парня азиатской наружности.

Она стала учить корейский язык и дважды ездила на работу в Южную Корею: на ресепшен в гостиницу, и на сортировку овощей. Там она познакомилась на групповом свидании с До Юном. Они стали встречаться.

Он оказался скромным симпатичным парнем. Очень тактичный До Юн любил отмечать даже мелкие значимые даты пары милыми подарочками Марии, и не торопился тащить девушку в постель, как это обычно делают соотечественники. Он платил за Марию в кафе, но и не возражал, чтобы она его угощала. У них так принято. Трогательным отношением к девушке он покорил и маму Марии, и всю семью.