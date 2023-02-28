Муйнак знаменитое туристическое место: это кладбище кораблей в пустыне в Узбекистане

Поселок Муйнак в середине прошлого века был портовым городом, а теперь это пустыня с множеством проржавевших остатков кораблей.

Муйнак в переводе с узбекского языка означает мелководье. Некогда в поселке жили рыбаки, добывавшие улов в Аральском море. Теперь в нем живет несколько десятков тысяч человек. Зарабатывают они за счет туризма.

Он тут развит, потому что многие приезжие хотят посетить кладбище кораблей посреди пустыни. Море здесь просто исчезло, а его территория оказалась засыпанной песком.

Причиной тому оказалось строительство мелиоративных каналов в 60-е годы ХХ века. Море быстро стало мелеть на этом участке, и полностью ушло за считанные десятилетия. Остались только ржавые остовы кораблей, как призраки былого величия посреди пустыни.