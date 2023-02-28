В Венесуэле даже российский бедняк может почувствовать себя миллионером, если выживет

В Венесуэле даже с небольшой по российским меркам суммой можно позволить себе королевский отдых, если вас при этом не убьют и не ограбят.

Венесуэла одна из самых криминально небезопасных стран Южной Америки, но вот цены там порадуют даже того туриста, который на родине не может похвастаться благосостоянием. Судите сами, за 15 тысяч долларов можно купить в столице этой страны Каракасе трехкомнатные апартаменты или снять такие же за 200 долларов в месяц.

Коммунальные услуги здесь стоят сущие центы, поэтому волноваться об этой статье расходов не стоит. Вот только зарплата у местных жителей такова, что они не могут на нее купить даже простейшие продукты питания.

Но жирный минус такого туризма в том, что нищее отчаявшееся население не находит ничего другого кроме как обворовывать или даже убивать туристов ради их денег. Опасность подстерегает уже в аэропорту. На такси лучше не ездить, если не хотите расстаться с деньгами или жизнью, равно как и выходить из дома в вечернее время. А к зданию банка без приличной охраны и вовсе лучше не подходить.