Женщины племени апотани украшают себя, вставляя в нос пробки: откуда взялась эта традиция

Женщины индийского племени апотани поражают своей внешностью: не каждый день увидишь дам с татуированными лицами и пробками в носу.

Представители племени апотани в Индии поражают туристов своей необычной внешностью. Самыми колоритными из них считаются женщины старшего возраста. По их внешности можно сделать вывод, что апотани имеют эксцентричное представление о красоте.

Лицо женщин апотани покрывают оригинальные татуировки, а в обе ноздри вставляются пробки. Выглядит очень непривычно. Это не является строго практикой красоты. На эти меры предки современных апотани были вынуждены идти не совсем добровольно.

Апотани враждовали с соседним племенем, которое воровало их женщин. Поэтому дамы, чтобы стать непривлекательными для вражеского клана, стали наносить на лица татуировки и вставлять в нос пробки. Апотани поклоняются Солнцу и Луне, и в отличие от других индусов, едят говядину.