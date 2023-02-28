Турецкий жених едва не обманул мою подругу, собравшуюся за него замуж

Моя подруга на отдыхе в Турции познакомилась с парнем, и собиралась за него замуж, но он оказался не тем, за кого себя выдавал.

Моя подруга, отдыхая в Турции, попала под обаяние местного ловеласа. Он очень красиво за ней ухаживал, платил в ресторанах, говорил много красивых слов, и у нее уже стала складываться картинка будущей счастливой семейной жизни.

Жених сам заговаривал о совместном будущем. Он рассказал возлюбленной, что у него есть собственный бизнес. Но слова по факту расходились с действиями. Большую часть времени молодой человек проводил на пляже и в ночных клубах.

Подруга быстро смекнула, что здесь что-то не то, ведь у нее самой был небольшой бизнес в косметической сфере, и она знала, что надолго оставлять свое дело нельзя. Оказалось бизнес был у отца ее турецкого любовника. Тот просто жил на родительские деньги, и пудрил доверчивым девушкам мозги. Узнав об этом, моя подруга быстро послала его куда подальше.