Пакистанская традиция бача пош предусматривает воспитание девочки, как мальчика

В Пакистане существует странная для европейца традиция бача пош, когда девочку воспитывают как мальчика и называют мужским именем.

В строгом религиозном обществе Пакистана присутствует своеобразная традиция превращения девочки в мальчика. Это делается, когда в семье нет сыновей. Для родителей отсутствие сына считается позором, поэтому в культуре укоренилась такая практика.

Одну или нескольких девочек начинают одевать в мужскую одежду, и называют мужским именем. Она в отличие от сестер имеет ряд неженских привилегий. Бача пош может играть вместе с мальчиками, учиться и свободно появляться на публике без присмотра.

Длится такой маскарад до наступления у девочки половой зрелости. После первой менструации девочка вновь должна вернуться к женской жизни. Лишиться свободы для нее бывает очень травматичным. В пакистанском обществе считается, что из бача пош выйдет плохая, строптивая жена.