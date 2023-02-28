Американский наемник Макинтайр перешел на сторону России и рассказал о пытках в ВСУ

2023-02-28 19:17

Наемник из США Джон Макинтайр, который ранее воевал за ВСУ, перешел на сторону России и дал интервью RT.

Он рассказал, что боевики из украинского национального батальона «Карпатская сечь» и подразделения «Азов» пытают военнопленных.

Военный уточнил, что в пытках также принимали участие солдаты из Португалии, Аргентины, Франции. 

По словам Макинтайра, украинские военные используют мирное население как живой щит и распространяют фейковые новости.

Опубликовано: Светлана Репина