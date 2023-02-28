Американский наемник Макинтайр перешел на сторону России и рассказал о пытках в ВСУ
2023-02-28 19:17
Наемник из США Джон Макинтайр, который ранее воевал за ВСУ, перешел на сторону России и дал интервью RT.
Он рассказал, что боевики из украинского национального батальона «Карпатская сечь» и подразделения «Азов» пытают военнопленных.
Военный уточнил, что в пытках также принимали участие солдаты из Португалии, Аргентины, Франции.
По словам Макинтайра, украинские военные используют мирное население как живой щит и распространяют фейковые новости.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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