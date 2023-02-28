Будущим родителям нельзя знать пол будущего ребенка в Китае

В Китае по закону запрещено сообщать будущим родителям пол ребенка при прохождении УЗИ.

Если вы решите обзавестись потомством в Китае, у вас едва ли будет возможность сходить с папой будущего малыша на УЗИ, и в положенный срок узнать пол ребенка. При попытке это сделать вы столкнетесь с нарушением закона этой страны. В Китае официально запрещено говорить родителям, кого они ожидают.

Связано это с политикой одна семья один ребенок, которая практиковалась в Китае в 60-70 годы ХХ века. За рождение второго и третьего ребенка родителям полагались серьезные штрафы, а многих женщин подвергали иногда принудительной стерилизации. Это привело к избирательным подпольным абортам.

В Китае сыновья традиционно ценятся больше дочерей. Узнав, что единственный разрешенный государством ребенок девочка, родители чаще всего провоцировали аборты или вызывали искусственные роды. Это привело к смертям женщин и к дисбалансу полов, с которым Китай живет и по сей день.