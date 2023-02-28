Украинские СМИ: количество раненых солдат ВСУ в Артемовске увеличилось в десятки раз
2023-02-28 19:42
Издание «Обозреватель» со ссылкой на руководителя медицинской службы ВСУ сообщает, что количество раненных солдат ВСУ в Артемовске (Бахмуте) за последние дни выросло в несколько раз.
Медработник рассказал, что за предыдущие 8-9 месяцев среднее количество раненых составляло 50-60 человек.
По его словам, теперь их число в десятки раз больше, и оно продолжает увеличиваться с каждым днем.
Ранее сообщалось, что украинские военные в Артемовске оказались отрезаны от путей снабжения и лишились возможности отступления.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Ангелина Крент
Сати – ужасный ритуал для вдов, который до сих пор существует в Индии
В культуре многих стран Востока участь вдовы практически всегда печальна, а иногда и трагична. Многие женщины, после смерти своих мужей, на протяжении всей жизни вынуждены жить с его родней, терпеть постоянные унижения и издевки.Подробнее...
-
-
-
-