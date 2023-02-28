Советник главы Минобороны Сак: Украине может потребоваться новая волна мобилизации
Советник главы Минобороны Украины Юрий Сак рассказал в интервью Bloomberg, что сейчас в ВСУ достаточно личного состава.
При этом он отметил, что в случае необходимости в стране будет объявлена новая волна мобилизации.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране продолжит действовать запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18-60 лет.
По его словам, речь идет не об ограничении прав людей, а об их обязанностях, которые выходят на первый план в военное время.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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